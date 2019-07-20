Sharkoon показала новую мышь Skiller SGM3 для любителей игр. Новинка наделена оптическим сенсором с максимальной разрешающей способностью 6000 DPI (точек на дюйм) и имеет семь программируемых кнопок. Частота опроса составляет 1000 Гц. В левой и правой клавишах применены надежные переключатели Omron, рассчитанные как минимум на 10 млн срабатываний. В комплект входит приемопередатчик с интерфейсом USB, работающий в диапазоне 2,4 ГГц. Батарея емкостью 930 мА.ч обеспечивает до 40 часов автономной работы. Приобрести аппарат можно будет в черном, белом, сером и зеленом цветовом исполнении.