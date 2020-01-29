Sharkoon представила легкую мышь Light² 200

Компания Sharkoon представила очень легкую мышь весом всего 62 грамма. Инженеры добились этого благодаря оригинальной конструкции с шестигранными отверстиями, это придает Light² 200 необычный и привлекательный вид.

Игровая мышь оборудована оптическим сенсором PixArt PMW3389. Плавное и легкое скольжение по рабочей поверхности обеспечивают тефлоновые накладки. Клавиши используют микро-переключатели Omron с ресурсом 20 миллионов нажатий. Модель позволяет сохранить до 5 профильных макроса.

Light² 200 подключается с помощью USB порта, кабель длиной 1,8 м представлен в черной оплетке. В Европе рекомендованная цена на мышь около 50 евро.