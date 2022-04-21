Sharkoon представила миниатюрную внешнюю звуковую карту SB2

Sharkoon Technologies представила миниатюрную внешнюю звуковую карту SB2. Благодаря функции отключения звука и быстрому и простому управлению громкостью карта не требует драйверов, что упрощает ее использование. Устройство оснащено двумя аудиоразъемами 3,5 мм. Один из них предназначен для подключения микрофона, а ко второму можно подключить наушники или гарнитуру. Установив программное обеспечение, вы сможете настроить звук по своему личному вкусу, получить виртуальный звук 7.1 и эквалайзер. Кроме того, доступны быстрые настройки в виде 12 предустановленных режимов эквалайзера, с помощью которых можно адаптировать звук, например, к разным музыкальным стилям.

Карта подключается к порту USB-A с помощью встроенного кабеля длиной 15 см. Он основан на кодеке CM108B. Выходная мощность 50 мВт, отношение сигнал/шум 93 дБ, гармонические искажения и шум не превышают 0,025%. Карта поддерживает частоту дискретизации 48 кГц. При размерах 60 х 25 х 11 мм устройство весит 20 г. Цену звуковой карты производитель не раскрывает.