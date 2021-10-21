Sharkoon представляет коврики для мыши SKILLER SGP30 Big Hex и 1337 V2 Big Mouse

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, представила два новых коврика для мыши: SKILLER SGP30 Big Hex и 1337 V2 Big. Big Hex представляет собой гиперреалистичный дизайн с трехмерными мотивами, а 1337 V2 Big выполнен в минималистичном черном цвете. Оба коврика для мыши имеют длину 120 сантиметров и ширину 60 сантиметров, что на сегодняшний день делает их самыми большими ковриками для мышей Sharkoon.

SKILLER SGP30 Big Hex, и 1337 V2 Big длиной 120 сантиметров и шириной 60 сантиметров являются самыми большими ковриками для мыши от Sharkoon на сегодняшний день. Таким образом, они могут покрывать большую часть столешницы и оставлять достаточно места для движений мыши. По словам производителя, нижняя часть из резины обеспечивает надежную фиксацию даже в тяжелых условиях. Кроме того, благодаря сублимационной печати шестигранный узор SKILLER SGP30 Big Hex должен выдерживать высокую степень интенсивного использования - так же, как минималистичная черная поверхность 1337 V2 Big.