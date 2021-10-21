Sharkoon представляет коврики для мыши SKILLER SGP30 Big Hex и 1337 V2 Big Mouse

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, представила два новых коврика для мыши: SKILLER SGP30 Big Hex и 1337 V2 Big. Big Hex представляет собой гиперреалистичный дизайн с трехмерными мотивами, а 1337 V2 Big выполнен в минималистичном черном цвете. Оба коврика для мыши имеют длину 120 сантиметров и ширину 60 сантиметров, что на сегодняшний день делает их самыми большими ковриками для мышей Sharkoon.

SKILLER SGP30 Big Hex, и 1337 V2 Big длиной 120 сантиметров и шириной 60 сантиметров являются самыми большими ковриками для мыши от Sharkoon на сегодняшний день. Таким образом, они могут покрывать большую часть столешницы и оставлять достаточно места для движений мыши. По словам производителя, нижняя часть из резины обеспечивает надежную фиксацию даже в тяжелых условиях. Кроме того, благодаря сублимационной печати шестигранный узор SKILLER SGP30 Big Hex должен выдерживать высокую степень интенсивного использования - так же, как минималистичная черная поверхность 1337 V2 Big.

Комментарии и отзывы SKILLER SGP30 Big Hex
Док станции OWC MacBook Pro…
Док станции OWC MacBook ProС презентацией и выпуском новых ноутбуков Apple MacBook Pro, оснащенных новыми чипами Apple M1 Pro и M1 M…
Hama представила серию беспроводных зарядных устройств в Рос…
Hama представила серию беспроводных зарядных устройств в РосКомпания MERLION, официальный дистрибьютор HAMA в России, представила серию беспроводных зарядных устройс…
Умные очки Nreal Air AR выглядят по-настоящему шикарно…
Умные очки Nreal Air AR выглядят по-настоящему шикарноКитайский бренд дополненной реальности Nreal представил свои умные очки Nreal Air, которые серьезно повыс…
Портативный интеллектуальный мини-проектор Boxe 1080p…
Портативный интеллектуальный мини-проектор Boxe 1080pBoxe - это новый портативный интеллектуальный мини-проектор с разрешением 1080p в малом форм-факторе, пре…
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемами…
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемамиСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию USB-концентратор от компании Orico, которая не перестает…
Wemax представляет лазерные проекторы Go & Go Pro ALPD…
Wemax представляет лазерные проекторы Go & Go Pro ALPDWemax недавно анонсировала два новых лазерных проектора ALPD с их Wemax Go и Wemax Go Pro. Оба проектора …
Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или монитор…
Обзор ORICO MH4PU. Алюминиевый хаб для моноблока или мониторПри классическом расположении корпуса в нижней зоне, разъемы USB на материнской плате труднодоступны. Это…
Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с Bluetooth…
Обзор Hama Fun 70 (00183396). Селфи-палка с BluetoothШум вокруг селфи-палок сейчас уменьшился и из модного аксессуара, который часто использовался «потому что…
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПКОбзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК
Обзор Orico CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S. Органайзеры и стяжки для проводов Обзор Orico CBSX-GY, CBS5 и CBT-5S. Органайзеры и стяжки для проводов
Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USBОбзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB
Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом
Обзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемамиОбзор Orico MC-U601P. USB-концентратор с шестью разъемами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor