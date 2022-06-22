Sharkoon выпустила новый кронштейн 4.0 для вертикальной установки видеокарты

Компания Sharkoon расширила ассортимент комплектов для вертикальной установки графических карт.

Производитель представил три комплекта, которые состоят из креплений и вертикальных кабелей и обеспечивают стандарт передачи данных PCI 4.0 с высокой скоростью передачи до 252 Гбит/с. Поэтому они особенно подходят для новых материнских плат и видеокарт. Они совместимы с корпусами ELITE SHARK CA200, ELITE SHARK CA300 и TG7M RGB. Комплект Angled Graphics Card Kit 4.0 идеально вписывается в корпус REV300, а Compact VGCK 4.0 подходит для корпусов micro-ATX серий MS-Y и MS-Z. Комплект угловой видеокарты позволяет устанавливать видеокарту под другим углом, чтобы вентиляторы были обращены к боковой панели.

Комплект для вертикальной установки видеокарты 4.0 и компактный VGCK 4.0 доступны по цене 49,90 евро, а комплект Angled Graphics Card Kit 4.0 по цене 47,90 евро.