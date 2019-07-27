Sharkoon выпустила подставку для монитора

Чтобы расположить свой монитор немного выше или хотят иметь больше места под своим экраном. Производитель предлагает два варианта Sharkoon Pure и Power : один «стандартный», второй со встроенным USB-концентратором и беспроводным зарядным устройством. Обе модели, помимо двух вышеупомянутых особенностей, идентичны друг другу. В основном, изготовлены из стали толщиной 1,3 миллиметра и доступны в белом и черном цветах. Весит всего около 1,3 килограмма, имеет размеры 580 на 190 на 73 миллиметра и может нести максимум 20 килограммов. Ниже стандартов находится свободное пространство 440 на 190 на 46 миллиметров, которое подходит для клавиатур с максимальной длиной и высотой 44 и 4,6 сантиметра. USB-концентратор соединяет четыре порта USB 3.0 с одним портом USB 3.0 на устройстве, а беспроводное зарядное устройство может выдавать мощность 5 Вт.