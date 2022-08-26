Sharkoon выпустила удлинительные кабели SHARK XTend 16 и SHARK XTend 24 с RGB-подсветкой

Компания Sharkoon объявила о выпуске удлинительных кабелей для блоков питания.

Удлинительный кабель SHARK XTend 16 предназначен для соединения видеокарты с блоком питания, в свою очередь SHARK XTend 24 предназначена для соединения с материнской платой. Они оснащены адресуемой RGB-подсветкой.

Эффекты можно настроить с помощью программного обеспечения материнской платы. Длина версии SHARK XTend 16 составляет 160 мм, а SHARK XTend 24 — 245 мм. Кабели гибкие, что обеспечивает простую прокладку в корпусе. HARK XTend 16 оснащен двумя 6+2-контактными разъемами.

SHARK XTend 16 продается цене 29,90 евро, а SHARK XTend 24 обойдется в 34,90 евро.

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