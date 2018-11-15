Sharp показала странный Aquos R2 Compact

Компания Sharp всегда отличалась от конкурентов своими особенностями дизайна смартфонов — она первая показала устройство с минимальными рамками, первая попробовала делать вырезы в экране. Теперь вот производитель выпустил в свет смартфон Aquos R2 Compact, у которого сразу два выреза — один сверху, для камеры, а второй снизу, для клавиши управления и сканера отпечатков пальцев. Решение весьма странное, ведь сканер уже давно переместили на тыльную панель и освободили пространство на фронтальной панели. Здесь же дисплей обрезан с двух сторон, что не очень удобно, да и рабочая площадь дисплея существенно уменьшилась. Будем надеяться, что это лишь эксперимент и другие компании данный стиль дизайна не скопируют. Аппаратные клавиши на фронтальной панели в 2018 году?