Sharp представила смартфон Aquos R9 Pro

Сегодня компания Sharp официально представила «профессиональную» версию смартфона Aquos R9, который изначально дебютировал в мае. Новый Aquos R9 Pro оснащён тройной камерой (каждый из датчиков получил разрешение в 50,3 Мп), которая называется системой Vario-Summicron, разработанной под руководством Leica. Основная камера на 50,3 Мп имеет крупный сенсор размером 1/0.98 дюйма, что больше, чем 1-дюймовые сенсоры, используемые в некоторых флагманах. Также у смартфона есть физическая кнопка затвора сбоку, которая позволяет быстро запустить камеру при долгом нажатии, а при половинном нажатии — сфокусироваться на объекте съёмки. Внутри Sharp Aquos R9 Pro установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3 и это немного необычный выбор для премиального устройства, учитывая, что предыдущие модели использовали флагманские чипы Snapdragon.

Однако Sharp не сэкономила на памяти, оснастив смартфон 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Для охлаждения процессора используется испарительная камера, которая отводит тепло к кольцу вокруг камеры для его рассеивания. Это же кольцо можно использовать для крепления аксессуаров вроде фильтров для объектива. На фронтальной панели смартфона установлен 6,7-дюймовый QHD+ дисплей на базе технологии Pro IGZO OLED с переменной частотой обновления от 1 до 240 Гц. А ещё в дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm. Выходит смартфон в релиз на базе операционной системы Android 14 с тремя обещанными обновлениями ОС и пятилетней поддержкой безопасности.
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