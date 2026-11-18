Sharp представила ультралёгкий смартфон Aquos sense11

Компания Sharp представила Aquos sense11 — новый смартфон среднего класса для японского рынка. Устройство получилось тонким и лёгким — его масса составляет 157 грамм, а толщина корпуса — всего 7,6 мм. При этом смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч — по заявлению Sharp, его хватит примерно на два дня работы при использовании устройства по 10 часов ежедневно. Aquos sense11 получил 6,2-дюймовый экран Pro IGZO OLED с разрешением 1080х2340 пикселей, заявлена адаптивная частота обновления от 1 до 240 Гц. Правда, значение 240 Гц достигается за счёт вставки чёрных кадров между обновлениями с частотой 120 Гц, то есть это не совсем то, чего ждут покупатели. Пиковая яркость достигает 3000 нит — примерно в 1,5 раза больше, чем у предшественника.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 3, работающий в паре с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Версия без привязки к оператору связи также будет доступна в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Основная камера получила разрешение 50 Мп, диафрагму f/1.9 и оптическую стабилизацию изображения. Её дополняет сверхширокоугольный модуль на 50 Мп с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 122°. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп, основной модуль при этом поддерживает автофокусировку PDAF по всем пикселям и запись HDR-видео. В смартфоне также предусмотрены ИИ-функции для удаления людей с фона фотографий, устранения теней на снимках еды и текстовых документах.