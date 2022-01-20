SilentiumPC Gear представила три игровых стола

SilentiumPC представила три новых игровых стола, которые легко выделяются из толпы. GD700 и GD700E с электрической регулировкой высоты. Обе версии стола прочные, просторные и очень устойчивые, предоставляя пользователям широкие возможности управления кабелями. На широкой и толстой столешнице есть место для многих аксессуаров и периферийных устройств, включая коврики для мыши XXL, полноразмерные клавиатуры и даже несколько мониторов.

Удобные резиновые втулки значительно облегчают прокладку кабелей, а благодаря трем уникальным вырезам на задней стороне столешницы пользователи могут даже спрятать кронштейны крепления монитора и любые дополнительные кабели. Еще одна включенная функция — металлический держатель для наушников прямо под ним, который можно разместить слева, справа или даже на переднем или боковом краях стола.

Третье дополнение — GD100 Onyx White, белая версия популярного стола GD100. Стол оснащен рядом практичных дополнений для укладки кабеля: металлическая полка под фигурной столешницей, плоская резиновая втулка на поверхности стола и дополнительные втулки в ножках для укладки кабеля. Эти функции позволяют пользователям размещать кабели ненавязчиво и эстетично. Карбоновая отделка столешницы выглядит великолепно, ее легко чистить и она устойчива к царапинам.