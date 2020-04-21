SilentiumPC анонсирует два новых блока питания Vero L3 и M3

Компания SilentiumPC обновила блоки питания серии Vero, представив новые версии L3 и M3.

Vero L3 является стандартным блоком питания и доступен мощностью 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт. Компоненты блока питания охлаждаются 120 мм вентилятором Quiet Sigma HP.

Vero M3 это полу-модульный блок питания, доступен в 600 Вт и 700 Вт версиях. Обе модели имеют сертификат 80 Plus Bronze. Компания использовала тайваньские электролитические и алюминиево-полимерные (твердотельные) конденсаторы Teapo.

Производитель дает трехлетнюю гарантию. Информация о цене отсутствует.