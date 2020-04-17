SilentiumPC выпустила блоки питания Vero L3 и M3

2020-04-17, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - SilentiumPC Vero L3 и Vero M3; [104]
Европейский производитель процессорных кулеров и корпусов для ПК, SilentiumPC, представляет обновленные серии блоков питания Vero L3 и Vero M3, которые теперь доступны на европейском рынке.

Серия Vero впечатляет своей надежностью, высокой эффективностью и бронзовой сертификацией 80 PLUS: Bronze. Благодаря этим функциям и современному простому дизайну блоки питания являются идеальной основой для мощных систем ПК.

Серия Vero L3 доступна в вариантах мощностью 500, 600 и 700 Вт, а полумодульная модель Vero M3 мощностью 600 и 700 Вт. Также предоставляет трехлетнюю гарантию производителя на эту серию.

Vero L3 и M3 SilentiumPC использует проверенные компоненты, такие как электролитические конденсаторы TEAPO из Тайваня. Включают в себя защиту от перенапряжения (OVP), защиту от короткого замыкания (SCP), и также (OPP, SIP, UVP). Кроме того, в серии используется технология DC-DC.

Активное и тихое охлаждение блока питания обеспечивается предварительно установленным 120-мм вентилятором. Эта модель вентилятора разработана для обеспечения бесшумной работы блока питания благодаря надежному гидравлическому подшипнику (HBS) и температурному управлению вентилятором. Скорость вентилятора всегда остается ниже 1000 об / мин, при этом нагрузка на источник питания составляет 70% для экономии энергии и минимизации звука.

Обе модели Vero L3 и M3 оснащены гибкими плоскими кабелями. Все кабели постоянно подключены к блоку питания для моделей Vero L3, в то время как модели Vero M3 оснащены полумодульными кабелями, позволяющими подключать только необходимые кабели. SilentiumPC настроил длину кабеля таким образом, чтобы блоки питания идеально подходили для большинства систем ПК.

Комментарии и отзывы SilentiumPC Vero L3 и Vero M3
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