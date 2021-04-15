Silicon Power представила модули памяти серии XPOWER Zenith

Silicon Power представила игровую память серии XPOWER Zenith DDR4. Модули памяти доступны как с RGB-подсветкой, так и без нее.

XPOWER Zenith предлагает диапазон частот от 3200 МГц до 4133 МГц при напряжении 1,35–1,4 В. 10-слойная печатная плата тщательно протестирована и совместима с широким спектром материнских плат. XPOWER Zenith поддерживает XMP профиль.

Память выполнена в сером исполнении, алюминиевый радиатор обеспечивает максимальное рассеивание тепла. Производитель дает пожизненную гарантию.

Silicon Power XPOWER Zenith будут доступны как в варианте с одним модулем на 8 ГБ и 16 ГБ, так и комплектами 16 ГБ (8 ГБ x 2), 32 ГБ (16 ГБ x 2), 64 ГБ (32 ГБ x 2).