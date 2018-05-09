Silicon Power выпускает новые накопители P32A80 и P32A85 PCIe

Silicon Power (SP) выпустила твердотельные накопители P32A80 и P32A85 PCIe, пару ведущих высокопроизводительных и долговечных устройств. Silicon Power P32A80 и P32A85 работает на скоростях 1600 Мбайт / с чтение и 1000 Мбайт / с запись.Высокофункциональные P32A80 и P32A85 - идеальные решения SSD для высокопроизводительных систем, которые готовы к новому уровню производительности и быстроты реагирования. SP выпустила свой первый в истории PCIe SSD, которые созданы для дизайнеров, которые хотят увеличить скорость рендеринга изображений и интенсивные возможности графического редактирования, предприятия, требующие высокой скорости передачи файлов, быстрой загрузки и запуска, а также музыкантов, которым требуется высокая скорость записи и загрузка музыкальной библиотеки.