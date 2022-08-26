SilverStone представила блок питания HELA 850R Platinum с поддержкой PCIe 5.0 и Intel ATX12V 3.0

SilverStone представила блок питания HELA 850R Platinum.

HELA 850R Platinum — это первый блок питания компании, совместимый с PCIe 5.0 и Intel ATX12V 3.0 и предназначенный для поддержки мощных систем и графических карт нового поколения. Блок питания отличается полностью модульной конструкцией кабеля с гибкими плоскими черными кабелями, компактным форм-фактором ATX (150 мм) и сертификацией Cybenetics Platinum. Разъемы SATA, расположены под углом 180°.

Блок питания оснащен одним разъемом PCIe 12VHPWR, который поддерживает стандарты Intel ATX 3.0 и PCIe Gen5. Внутри модели установлен 135 мм вентилятор и используются японские электролитические конденсаторы. Новинка предлагает полный набор защитных функций: OCP, OPP, OVP, OTP, SCP и UVP. Среднее время безотказной работы составляет 100 000 часов. Мощность блока питания 850 Вт.

Когда поступит блок питания HELA 850R Platinum не сообщается.