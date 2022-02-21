SilverStone представила новый блок питания SX750 Gold SFX

Компания SilverStone представила SX750 Gold, модульный блок питания премиум-класса в форм-факторе SFX с непрерывной выходной мощностью 750 Вт.

Это небольшое снижение по сравнению с оригинальным SX750 , который компания представила в четвертом квартале 2020 года, поскольку он предлагает эффективность переключения с рейтингом 80 Plus Gold по сравнению с оригинальным 80 Plus Platinum. Помимо 24-контактного ATX, вы получаете три 4 + 4-контактных разъема EPS, четыре 6 + 2-контактных разъема PCIe, восемь разъемов питания SATA и три 4-контактных разъема Molex.

Под корпусом SX750 Gold используется конструкция с одной шиной +12 В, использующая одну шину 62,5 А, 100% японские конденсаторы, активный PFC и наиболее распространенные электрические защиты от повышенного/пониженного напряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Для охлаждения используется 92-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, скорость вращения вентилятора составляет менее 30% при нагрузке менее 300 Вт, а максимальный уровень шума составляет 18 дБА. Компания не раскрыла цены.

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