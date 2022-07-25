SilverStone выпустила райзер-карту SST-ECM28 для M.2 накопителей

Компания SilverStone объявила о выпуске райзер-карты SST-ECM28. Это низкопрофильное решение, которое может вместить до двух твердотельных накопителей M.2.

Устройство подходит для корпусов форм-фактора 1U при общей высоте всего 32 мм. Заявлена поддержка 1 твердотельного накопителя NVMe M.2 (ключ M) с использованием интерфейса PCIe x4 и 1 твердотельного накопителя SATA M.2. Устройство поддерживает твердотельные накопители M.2 форм-фактора 2230, 2242, 2260 и 2280. Есть встроенный светодиодный индикатор состояния.

Некоторые накопители известных производителей уже протестированы на райзер-карте SilverStone SST-ECM28.

Сколько стоит SST-ECM28 SilverStone не сообщает.