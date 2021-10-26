Система повышения частоты вращения педалей велосипеда ZENsystem

ZENsystem SLIP - это специальные клиновидные вставки, которые можно разместить между подошвой дорожного велосипеда и шипом, что дает реальный прирост мощности без дополнительных усилий. Конструкция ZENsystem SLIP увеличивает расстояние между осью педали и подошвой. Он геометрически перемещает наклон плоскости педали вниз вперед. Это оптимизирует траекторию толкающего усилия ног и ступней, когда ход педали находится в непосредственной близости от нижней мертвой точки. В то же время он снижает компрессию наколенников, что сильно влияет на механическую эффективность хода педали.