Системная плата Biostar Racing X570GT8 получит активное охлаждение

Ассортимент материнских плат компании Biostar пополнился новой материнской платой Racing X570GT8, которая будет представлена на грядущей выставке Computex 2019. Самое интересное в новинке, это набор логики AMD X570. Этот еще не представленный официально чипсет будет анонсирован вместе с новыми процессорами Ryzen. Что до платы, то она характеризуется форматом ATX с 12-фазной подсистемой питания, крупной системой охлаждения и активным кулером для чипсета, четырьмя слотами для оперативной памяти, тремя слотами PCIe x16, тремя PCIe x1, шестью портами SATA, двумя слотами M.2, пятью портами USB 3.1, а также USB-C, RJ45, PS/2, DVI, HDMI и DisplayPort.