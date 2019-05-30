Системная плата EVGA SR-3 Dark оценена в 2000 долларов

Компания EVGA представила гигантскую системную плату SR-3 Dark, которая предназначена для процессора Xeon W-3175X с исполнением LGA 3647. Новинка характеризуется повернутым на 90 градусов (вместе со слотами для оперативной памяти) процессорным гнездом, основным 24-контактным разъемом питания, четырьмя восьмиконтактными разъемами, двумя портами для питания SATA и одним шестиконтактным разъёмом, компактным водоблоком для охлаждения чипсета и подсистемы питания, шестью слотами PCIe x16, двумя слотами для накопителей M.2 и двумя для накопителей U.2, шестью портами SATA, восемью портами USB 3.0, двумя RJ45, USB-C, аудиоразъёмами и одним USB 3.1. Плата появится в продаже в конце года по цене $2000.