Системная плата EVGA Z590 Dark оценена в $600

Компания EVGA пополнила ассортимент материнских плат моделью Z590 Dark, которая основана на чипсете Intel Z590. Новинка типоразмера E-ATX характеризуется процессорным разъёмом LGA 1200, 21-фазной подсистемой питания, поддержкой графических адаптеров с интерфейсом PCIe Gen4 и твердотельных накопителей M.2 NVMe, системой охлаждения с медными радиаторами и двумя вентиляторами, двумя слотами для модулей памяти DDR4 DIMM (до 64 ГБ DDR4-5333), двумя слотами PCIe Gen4 x16, слотом PCIe x4, восемью портами SATA 6 Гбит/с, двумя слотами M.2 с интерфейсами PCIe 4.0 и PCIe 3.0, разъемом для SSD U.2, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Gen2 на разъеме USB-A, портом USB 3.2 Gen2 на USB-C, USB 3.2 Gen2х2 на разъём USB-C и четырьмя разъемами USB 2.0, двумя портами 2.5GbE, адаптером Wi-Fi 6 и BT 5.2, интерфейсами DP 1.4 и HDMI 2.0, звуковой подсистемой 7.1 на кодеке Realtek 1220. Цена изделия составляет 600 долларов.