Системные платы ASUS Prime Z490-P и Z490-A показали на фото

Сетевые источники поделились качественными изображениями материнских плат ASUS Prime Z490-P и Z490-A, предназначенных для процессоров Intel Core 10-го поколения Ice Lake. Новинки основаны на наборе системной логики Intel Z490. Модель Prime Z490-P оснащается более простой подсистемой питания, двумя слотами PCIe 3.0 x16, четырьмя PCIe 3.0 x1 и двумя слотами M.2. Плата Z490-A может похвастаться радиатором на регуляторах напряжения, кожухом, прикрывающим область панели ввода-вывода, тремя слотами PCIe 3.0 x16, тремя слотами PCIe 3.0 x1, улучшенной звуковой подсистемой и четырьмя слотами для модулей памяти, как и в первой модели. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы ASUS Prime Z490-P
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