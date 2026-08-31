Систему Windows 11 опять сломали апдейтом

Компания Microsoft признала, что последнее необязательное обновление Windows 11 под номером KB5120998 вызывает проблемы с курсором мыши. Компания обновила информацию о состоянии выпуска и подтвердила, что после установки обновления пользовательские настройки курсора могут изменяться или возвращаться к определённым стандартным параметрам. Обновление KB5120998 вышло 27 августа и принесло несколько действительно полезных нововведений, включая возможность перемещать панель задач и изменять размер меню «Пуск». Однако вместе с ними пользователи столкнулись с неприятным багом — система может сбрасывать пользовательский курсор на увеличенный стандартный вариант, а в некоторых случаях заданные цвет и размер не сохраняются, сколько бы раз их не меняли. Некоторые пользователи также сообщают о проблемах с обоями рабочего стола.

В обновлённых примечаниях Microsoft говорится, что компания получила сообщения о случаях, когда настройки персонализации указателя мыши изменяются или возвращаются к стандартным значениям после установки обновлений Windows. При этом проблема возникает не у всех пользователей, поэтому, вероятно, она связана с определёнными конфигурациями оборудования или параметрами масштабирования изображения. Тем не менее количество жалоб в Feedback Hub и Reddit продолжает расти, что указывает на более масштабную проблему, чем несколько случайных неисправных систем. И решения у этой проблемы пока что нет.