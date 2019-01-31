Система домашней безопасности Arlo

Компания Arlo запустила в продажу систему домашней безопасности Arlo Home Security System.

Эта система позволит вам самостоятельно настраивать, подключать и контролировать все подключенные устройства Arlo. Кроме того, Arlo SmartHub обеспечивает бесперебойную связь, контроль и связь между вашими устройствами Arlo, такими как источники света и камеры. Он также работает с сиренами Arlo, Remotes и многим другим.

Сирена работает как внутри дома, так и на улице, чтобы защитить ваш дом в любое время. Программируемый Arlo Remote позволит легко активировать или деактивировать всю систему вместе с определенными областями. С Arlo Home Security System вам больше не придется иметь дело с несовместимыми устройствами, множеством приложений или дорогостоящими установочными платами.