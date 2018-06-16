С 11 по 17 июня будет проходить гигантская расспродажа гаджетов со скидками до 70% в Интернет магазине Coolicool, в котором есть шанс получить дополнительный "Таинственный подарок".
При приобретении гаджета стоимость которого превышает $380 вы также получить купон номиналом в 10$.
В данной распродаже участвуют такие популярный гаджеты как смартфоны, различные планшеты, смарт часы, квадрокоптеры и другая периферия.
При приобретении гаджета стоимость которого превышает $380 вы также получить купон номиналом в 10$.
В данной распродаже участвуют такие популярный гаджеты как смартфоны, различные планшеты, смарт часы, квадрокоптеры и другая периферия.
Что вам необходимо знать перед покупкой
- При покупке свыше 380$ вы получите купон на 10$
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