Складной Huawei Mate X2 оказался прочным смартфоном

Мы уже привыкли к тому, что складные смартфоны не отличаются особой прочностью, однако и среди них бывают исключения. На популярном YouTube-канале JerryRigEverything вышло видео, в котором Huawei Mate X2 царапали, посыпали песком, нагревали зажигалкой, и, конечно, пытались сломать пополам. Удивительно, но смартфон не сломался. Оказалось, что благодаря соприкосновению двух частей корпуса, сломать аппарат очень сложно. По крайней мере, автору видео это не удалось.

Напомним, что в Mate X2 используется корпус со сверхпрочной сталью и углеволокном, внешний 6,45-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2700:1160 пикселей, а также складной 8-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 8:7,1 и разрешением 2480:2200 пикселей.