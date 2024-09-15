Складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold сломали пополам

Видеоблогер JerryRigEverything опубликовал очередной тест на прочность, героем которого стал складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold. Автор выделяет два момента. Первый, это очень хрупкий внутренний дисплей устройства, который легко поцарапать. Это общая проблема всех складных смартфонов. Второй момент, Pixel 9 Pro Fold лучше не пытаться сложить в неправильную сторону. Правда, чтобы сломать смартфон, нужно приложить некоторое усилие.

Напомним, что новинка оснащается 8-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2076:2152 пикселя и кадровой частотой 120 Гц, 6,24-дюймовой внешним OLED-дисплеем с разрешением 1080:2424 пикселя и частотой обновления 120 Гц.