Складной смартфон Honor Magic V2 появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам складного смартфона Honor Magic V2, который был представлен чуть больше недели назад. Новинка оценена в 1245, 1385 и 1660 долларов за варианты с 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 г., 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 2376:1060 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2344:2156 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп селфи-камерами и тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х), батареей ёмкостью 5000 мАч, системой охлаждения площадью 29 000 мм2, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, разъемом USB-C (USB 3.1 Gen 1) и стереодинамиками.