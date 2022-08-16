Складной смартфон Honor Magic V2 с Magic UI 7.0 выйдет в декабре

Компания Honor планирует представить новый складной смартфон под названием Honor Magic V2. Magic V2 будет более тонким и легким устройством по сравнению со своим предшественником Honor Magic V, который дебютировал в январе этого года. Но на данный момент информации о технических характеристиках устройства нет. Складному смартфону приписывают двойной аккумулятор суммарной емкостью 5000 мАч и чипсет от Snapdragon.

Складной телефон Magic V2 и Magic UI 7.0 будут анонсированы вместе в декабре 2022 года. Honor Magic V2 станет конкурентом таким моделям как Xiaomi MIX Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 4.