Складной смартфон Honor Magic Vs оценен в 1600 евро

Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Honor Magic Vs, который вышел в Китае в ноябре прошлого года. В Европе новинка будет доступна только в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по цене 1600 евро, в то время как в Китае данная конфигурация оценена в 1255 долларов.

Смартфон характеризуется толщиной 12,9 мм, массой 261 грамм, внешним 6,45-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и ШИМ 1920 Гц, гибким 7,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2272:1984 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 800 нит и ШИМ 1920 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, тройной основной камерой с модулями разрешением 54 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев и двойными стереодинамиками с сертификацией IMAX Enhanced и поддержкой DTS: X Ultra.