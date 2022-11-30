Складной смартфон Honor Magic Vs появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам складного смартфона Honor Magic Vs, который оценен в 1050, 1115 и 1255 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. За Magic Vs Ultimate Edition с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти просят 1520 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется толщиной 12,9 мм, массой 261 грамм, внешним 6,45-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и ШИМ 1920 Гц, гибким 7,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2272:1984 точек, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 800 нит и ШИМ 1920 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, тройной основной камерой с модулями разрешением 54 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев и двойными стереодинамиками с сертификацией IMAX Enhanced и поддержкой DTS: X Ultra.
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