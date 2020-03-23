Складной смартфон Huawei Mate Xs оценен в 200 тысяч рублей

Компания Huawei объявила российскую цену складного смартфона Huawei Mate Xs. Итак, аппарат появится в продаже в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах 31 марта по цене в 200 000 рублей. Предварительные заказы начнут принимать 27 марта.

Напомним, что смартфон оснащается улучшенной конструкцией петель, 8-дюймовым (в разложенном состоянии) OLED-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, топовым фирменным процессором Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с модулями на 40 Мп, 16 Мп, 8 Мп и датчком ToF, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, предустановленной операционной системой Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10 без сервисов Google и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.