Складной смартфон Moto Razr 2022 оснастят до 18 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о складном смартфоне Motorola Moto Razr 2022, официальный релиз которого состоится 2 августа. Итак, сообщается о топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 8, 12 или 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовом гибком OLED-экране с разрешением 2400:1080 пикселей, 2,65-дюймовом внешнем дисплее с разрешением 800:573 пикселя, боковом дактилоскопе, стереофонических динамиках, поддержке Wi-Fi 6 (802.11ax) MU-MIMO и Bluetooth 5.2, модуле NFC, фронтальной камере на 32 Мп, основной камере с главным модулем разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, размерах 166,99:79,79:7,62 мм, массе 200 граммов, аккумуляторе ёмкостью 3500 мАч и поддержке проводной зарядки мощностью 33 Вт.