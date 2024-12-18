Складной смартфон OPPO Find N5 готов к выходу

Один из боссов OPPO в переписке с фанатами подтвердил, что первой флагманской новинкой компании в 2025 году станет компактная раскладушка Find N5. Ожидаемый многими Find X8 Ultra выйдет позже. Что до складной новинки, то ей приписывают наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, поддержки беспроводной зарядки, основной камеры с 50-Мп перископным модулем, защиты от падений, защиты от воды в соответствии со степенью IPX8 и предустановленной фирменной прошивки ColorOS 15 на базе операционной системы Android 15. Предполагается, что на глобальный рынок аппарат выйдет под названием OnePlus Open 2.