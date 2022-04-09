Складной смартфон OnePlus может оказаться копией Oppo Find N

Мы уже привыкли к тому, что некоторые смартфоны принадлежащих корпорации BBK брендов OnePlus, Oppo, Vivo и Realme являются копиями другу друга как в плане характеристик, так и дизайна. Новым таким «клоном» может стать первый складной смартфон OnePlus. Утверждается, что за его основу будет взят Oppo Find N. В эту информацию несложно поверить, что складной смартфон Oppo продается только в Китае, а условный OnePlus Fold выйдет на международный рынок без соперничества с братом-близнецом в Поднебесной.

Напомним, что в оснащение Oppo Find N входит внутренний 7,1-дюймовый экран с разрешением 1792:1920 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и технологией Flexion Hinge для устранения складки между двумя половинками, внешний 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1972:988 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенная фронтальная камера с модулями на 32 Мп и 32 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, до 12 ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, АКБ на 4500 мАч, быстрая проводная 33-Вт зарядка и 15-Вт беспроводная на 15 Вт, боковой сканер отпечатков и предустановленная ColorOS 12 на базе ОС Android 11.