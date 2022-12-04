Складной смартфон Oppo Find N2 Flip показали на рендере

Сразу после появления видео со складным смартфоном Oppo Find N2 Flip сетевые источники опубликовали первый качественный рендер этого еще не представленного устройства. По предварительным данным, аппарат получит наружный 3,26-дюймовый дисплей, 6,8-дюймовый складной OLED-экран, флагманскую 4-нанометровую 8-ядерную платформу MediaTek Dimensity 9000 Plus, батарею ёмкостью 4300 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт, а также сдвоенную основну камеру с модулями на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766 и 8-Мп сенсора IMX355 (8 Мп). Предполагается, что аппарат выйдет не только в Китае, но и на глобальном рынке.