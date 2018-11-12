Складной смартфон Samsung Galaxy F показали на видео

Несколько дней назад компания Samsung продемонстрировала прототип своего первого гибкого смартфона, продажи которого должны стартовать уже в марте. Сегодня в сети появилось видео, на котором изображен концепт этого устройства. Сразу заметим, что он был создан на основе того, что показал корейский производитель. Если финальный образец получится таким же тонким и аккуратным, то аппарат сможет заинтересовать массового покупателя. Согласно последним утечкам, Samsung планирует произвести как минимум миллион гибких смартфонов. Дальнейшее производство будет зависит от продаж.