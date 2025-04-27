Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 XE засветился в сети

В базе данных сотового оператора Vini обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy Z Flip Xe, который еще не был представлен официально. По данным источника, перед нами упрощенная версия Galaxy Z Flip 7, которая раньше проходила в утечках под названием Galaxy Z Flip 7 FE. Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,7-дюймовый внутренний дисплей, 3,4-дюймовый внешний экран, корпус с размерами 165,1:71,7:7,4 мм, фирменный процессор Exynos 2400e, сдвоенную тыльную камеру и предустановленную оболочку One UI 7.0 на основе операционной системы Android 15 с обновлениями в течение семи лет. Дата презентации по-прежнему не раскрывается.

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