Складной смартфон Samsung W21 5G показали на живом фото

Сетевые источники поделились фотографией складного смартфона Samsung W21 5G, который является почти полной копией модели Galaxy Z Fold2. Единственным отличием этих смартфонов, как ожидается, станет фактурная задняя панель в Samsung W21 5G. Ранее Samsung опубликовала тизер, в котором была заявлена уникальная золотистая расцветка. Официальная презентация устройства ожидается уже 4 ноября.

Напомним, что Galaxy Z Fold2 характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2260:816 пикселей и частотой обновления 60 Гц и внутренним 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с ультратонким стеклом UTG, разрешением 2213:1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц.