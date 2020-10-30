Складной смартфон Samsung W21 получит золотой цвет

Компания Samsung объявила о том, что флагманский смартфон Samsung W20 5G будет представлен уже 4 ноября. Напомним, что перед нами практически полная копия ранее вышедшего складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Главным и, возможно, единственным отличием новинки станет уникальная золотистая расцветка. На это намекает соответствующий тизер.

Напомним, что Galaxy Z Fold2 характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2260:816 пикселей и частотой обновления 60 Гц и внутренним 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с ультратонким стеклом UTG, разрешением 2213:1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной камерой с модулями по 12 Мп, сдвоенными фронтальными камерами на 10 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 865+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, батареей на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт и беспроводной зарядкой на 11 Вт, дактилоскопом в боковой кнопке, стереодинамиками, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10.
Комментарии и отзывы Samsung W21
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
Samsung Galaxy M31 Prime Edition получил АКБ на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M31 Prime Edition, которая присоединилас...
Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка цветовых вариантов

Samsung недавно начала дразнить появление нового телефона серии M через Amazon India. Промо-страница на с...
Apple iPhone 12 будет стоить 800 долларов?

Сетевые источники поделились ценами на смартфоны серии iPhone 12, официальный дебют которых ожидается 13 ...
Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1Обзор Razer Nari Ultimate. Наушники с вибрацией HYPERSENSE и звуком THX Spatial Audio 7.1
Обзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистраторОбзор DUNOBIL HONOR DUO. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Скорость новых модулей ADATA XPG SPECTRI...
Скорость новых модулей ADATA XPG SPECTRIADATA объявила о выпуске новых модулей памяти XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB. Новые модули имеют красив...
Предзаказы на Xbox Series стартуют совсе...
Предзаказы на Xbox Series стартуют совсеНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft совсем ск...
VIVO S1 Prime официально представлен...
VIVO S1 Prime официально представленКомпания VIVO представила новый свой смартфон S1 Prime. Смартфон оснастили чипом Qualcomm Snapdragon 665 ...
Объявлены системные требования игры Yaku...
Объявлены системные требования игры YakuВ преддверии выхода игры Yakuza: Like a Dragon разработчики опубликовали информацию касаемо системных тре...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудитор...
ZTE Axon 20 5G готовится удивить аудиторКакое-то время назад пользователи активно обсуждали тот факт, что крупные компании уже тестируют установк...
Microsoft Surface Duo не выйдет за преде...
Microsoft Surface Duo не выйдет за предеКомпания Microsoft объявила о том, что складной смартфон Surface Duo выйдет на глобальный рынок только в ...
Mobvoi анонсировала функциональные часы ...
Mobvoi анонсировала функциональные часы Компания Mobvoi анонсировала функциональные часы TicWatch GTX. Часы снабжены быстросъемным ремешком, кото...
Huawei планирует использовать чипсеты Qu...
Huawei планирует использовать чипсеты QuВ связи с тем, что поставки собственных процессоров Kirin, как ожидается, закончатся в следующем году , H...
Rockstar Games опубликовала подробности ...
Rockstar Games опубликовала подробности Rockstar Games опубликовала подробности нового летнего обновления для GTA Online. Обновление получило наз...
Huawei представила FreeBuds Studio...
Huawei представила FreeBuds StudioВчера состоялась презентация компании Huawei, в ходе которой производитель показал массу новых устройств,...
be quiet! представила корпус Silent Base...
be quiet! представила корпус Silent BaseЧастенько пользователи жалуются на то, что у них нет возможности приобрести корпус из белого пластика и м...
DJI Pocket 2 официально представили...
DJI Pocket 2 официально представилиБуквально позавчера мы писали о том, что компания DJI планирует показать свою новую компактную камеру, а ...
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor