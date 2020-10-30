Складной смартфон Samsung W21 получит золотой цвет

Компания Samsung объявила о том, что флагманский смартфон Samsung W20 5G будет представлен уже 4 ноября. Напомним, что перед нами практически полная копия ранее вышедшего складного смартфона Galaxy Z Fold 2. Главным и, возможно, единственным отличием новинки станет уникальная золотистая расцветка. На это намекает соответствующий тизер.

Напомним, что Galaxy Z Fold2 характеризуется внешним 6,2-дюймовым AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением 2260:816 пикселей и частотой обновления 60 Гц и внутренним 7,6-дюймовым Dynamic AMOLED экраном с ультратонким стеклом UTG, разрешением 2213:1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной камерой с модулями по 12 Мп, сдвоенными фронтальными камерами на 10 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 865+, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, батареей на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт и беспроводной зарядкой на 11 Вт, дактилоскопом в боковой кнопке, стереодинамиками, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10.