Складной смартфон Samsung W27 оценен в 2850 долларов

Компания Samsung выпустила на китайский рынок премиальный складной смартфон W27, который стоит 2850 и 3300 долларов за версии с 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти соответственно.

Новинку оснастили поддержкой спутниковой связи Tiantong, корпусом в красной и синей расцветках с золотистыми элементами, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти, 8-дюймовым внутренним Dynamic AMOLED-экраном второго поколения и 6,5-дюймовым внешним дисплеем с адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), двумя селфи-камерами разрешением по 10 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпусом толщиной 8,9 мм и 4,1 мм в сложенном и разложенном состояниях.