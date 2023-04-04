Складной смартфон Vivo X Flip показали на фото

Сетевые инсайдеры опубликовали фотографию складного смартфона Vivo X Flip, который будет конкурировать с новой моделью из линейки Samsung Galaxy Z Flip. Отметим большой внешний дисплей и круглый блок тыльной камеры. Что до технических характеристик, устройству прочат наличие 6,8-дюймового дисплея с частотой обновления изображения 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 50-датчика изображения в главном модуле камеры. Ранее стало известно, что Samsung Galaxy Z Flip5 получит огромный внешний экран с диагональю от 3 до 4 дюймов по диагонали.

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