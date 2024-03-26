Складной смартфон Vivo X Fold3 Pro оценили в 1385 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских складных смартфонов моделью X Fold3 Pro, которая обойдется на местном для производителя китайском рынке в 1385 и 1525 долларов за варианты с 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 8,03-дюймовым гибким дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2480:2200 пикселей, 6,53-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2748:1172 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50H с оптической стабилизацией), 64 Мп (телеобъектив и датчик OV64B) и 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1), двумя фронтальными камерами разрешением по 32 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, интерфейсом USB 3.2 Gen 2 и адаптером Wi-Fi 7.
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