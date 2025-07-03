Складной смартфон Vivo X Fold5 появился в продаже

Компания Vivo выпустила в продажу на домашнем китайском рынке складной смартфон X Fold5, который стоит 975 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0.

Новинка также характеризуется толщиной в сложенном состоянии 9,2 мм, а в разложенном – 4,3 мм, 8,03-дюймовым AMOLED 8T LTPO-дисплеем с разрешением 2480:2200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и локальной пиковой яркостью 4500 нит, 6,53-дюймовым внешним AMOLED LTPO-экраном с разрешением 2748:1172 пикселя и защитным стеклом Armor Glass, защитой от воды и пыли (IPX8, IPX9, IPX9+ и IP5X), тройной основной камерой на 50 Мп (Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (15-мм сверхширик) и 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим приближением), двумя 20-Мп фронтальными камерами, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 40-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, а также совместимостью с Apple Watch впервые для Android-смартфонов.
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