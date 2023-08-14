Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 оценен в $1240

Компания Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 3, который оценен в 1240, 1380 и 1515 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения площадью 10943 мм2, 6,56-дюймовым внешним дисплеем Samsung E6 с соотношением сторон 21:9 и кадровой частотой 120 Гц, 8,03-дюймовым внутренним экраном с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и яркостью 2600 кд/кв.м, шарниром из высокопрочной стали с пределом прочности 1800 Мпа, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (5-кратный оптический зум) и 10 Мп (приближение 3,2х), аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.