Складной телефон Samsung поступит в продажу в марте 2019 года

Samsung Electronics планирует запустить свой первый складной смартфон на рынок в марте 2019 года вместе с Galaxy S10 5G. Складной телефон Samsung будет называться «Galaxy F». Предполагаемый объем отгрузки складного смартфона составит не менее 1 миллиона.

Ожидается, что новаторский телефон будет стоить около 1 760 долларов. Экран гаджета будет расширяться до 7,3-дюймового OLED-дисплея при развертке и сокращаться до 4,5-дюймового при закрытии. Смартфон оснащен экраном Infinity Flex Display, который позволяет ему превращаться в телефон или планшет, когда он открыт и закрыт.

На внешней стороне устройства есть постоянный небольшой экран, а большой дисплей доступен, когда устройство разворачивается. Samsung заявляет, что 7,3-дюймовый экран можно сложить «сотни тысяч раз» благодаря его тонкости и гибкости.