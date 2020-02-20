Сколько оперативной памяти нужно для современных игр в 2020 году

Сколько же нужно оперативной памяти для комфортной игры в современные игры таких как: Forza Horizon 4, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, PUBG и Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

На видеохостинге YouTube один стример опубликовал видео со своим экспериментом, где он продемонстрировал изменение итоговой картинки в зависимости от объема RAM.

Ютубер использовал процессор Intel i9 9900k в паре с видеокартой GeForce RTX 2080 8GB и менял только объем оперативной памяти. Тестирование игр проходила с разрешением 1440p. Судя по видео, объем оперативной памяти в 16 ГБ достаточно для современных и требовательных игр, так как при использовании 32 ГБ производительность кадров не повышается.