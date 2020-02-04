Скоростной USB-C концентратор нового поколения с 18 портами от Hyper

Hyper запустил новую кампанию на Kickstarter для своего последнего концентратора USB-C нового поколения - HyperDrive GEN2.

Устройство включает в себя более высокоскоростные порты и удвоенную мощность многих конкурирующих решений: концентратор GEN2 с поддержкой HDMI HDR 4K60, слот для карты microSD или SD-карты UHS-II 300 МБ / с, USB 3.1 (Gen 2) и USB-C 100 Вт. Каждый из них также поставляется как минимум с одним портом Thunderbolt 3.

HyperDrive GEN2 будет доступен в трех различных вариантах и вы можете выбрать версию с 6, 12 или 18 портами в соответствии с потребностями по цене от $100 до $ 200.