Skydio 2 не боится преград

Представлен новый квадрокоптер Skydio 2, который летает на полном заряде батареи всего 23 минуты, но у него есть целый ряд технических особенностей, которые позволяют устройству работать лучше, чем конкуренты. Начнем с того, что Skydio 2 оборудован целым рядом камер, которые вместе с процессором работают в формате машинного зрения. Эти камеры исследуют окружающий мир на предмет преград и если коптер видит, что перед ним дерево или столб, то устройство облетит его и не врежется, как подавляющее большинство устройств на рынке. Конечно, за столь продвинутую систему камер пришлом заплатить и конечная стоимость модели Skydio 2 составляет 999 долларов, что даже по нынешним меркам достаточно дорогое удовольствие. Но, оно того стоит.